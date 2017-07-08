Путин объяснил, почему Россию не беспокоит вмешательство западных СМИ

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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не беспокоит вмешательство иностранной прессы во внутренние дела государства.

По словам российского лидера, анализ европейской прессы, в частности французской и немецкой, показывает, что «они занимаются постоянным вмешательством в наши внутренние дела».

«Но поскольку мы чувствуем себя уверенно, нас это не беспокоит», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Ранее глава государства сообщил, что Россия не намерена вмешиваться в выборы в ФРГ. По его словам, у Москвы сложились добрые отношения с Берлином.