Меркель анонсировала телефонный разговор «нормандской четверки»

В Избранное

Гамбург, 8 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в ближайшее время между лидерами так называемого нормандского формата, в рамках которого обсуждаются вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, состоится телефонный разговор.

В состав «нормандской четверки» входят представители Украины, России, Германии и Франции.

Меркель подчеркнула, что в этом формате будут продолжены усилия по разрешению конфликта на Украине.

Ранее Ангела Меркель выступила против независимости курдских регионов Ирака.