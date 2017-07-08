Главные новости 8 июля

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 8 июля.

Самолет Ил-96, на борту которого президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Гамбурге, по пути сделал крюк в 500 км, обогнув страны, входящие в Североатлантический альянс. Самолет с Путиным по пути в Гамбург обогнул страны НАТО — СМИ

Составлен рейтинг самых популярных машин в силовых структурах РФ. Безоговорочным лидером стала Lada Granta. Эксперты назвали самые популярные автомобили у российских силовиков

На Марсе обнаружен странный купол, под которым могут скрываться подземные строения, возведенные пришельцами. Опубликовано видео обнаруженного на Марсе странного купола

Американские ученые развеяли миф о том, что Луна имеет белый цвет, а Солнце — желтый. Как выяснилось, земляне по-иному воспринимают цвета космических объектов, поскольку их искажает атмосфера планеты. Ученые установили настоящий цвет Луны

Сирийская армия сражается против ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) восточнее селения Шейх Хиляля возле «Дороги жизни» на Алеппо. ИГИЛ* противостоят боевики САА** в провинции Хама. Сирия итоги за сутки на 8 июля 6.00: Сирийская армия теснит ИГ* от «Дороги жизни», САА атакует ИГ в Хаме

Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

Странные явления регистрируют ученые. Самые чувствительные приборы показывают, что Плутон, который еще недавно считался планетой, начал выделять рентгеновское излучение. Ученые: У Плутона зафиксировано рентгеновское излучение небывалой мощности

Украинские неонацисты снова прошли по Киеву маршем, напомнив европейской общественности, что «никакого фашизма на Украине нет». Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

Президент США настолько впечатлился встречей с российским лидером, что назвал ее «потрясающей». Незаменимый Путин и «пловец» Трамп: как оценивать встречу двух президентов на G20

SDF отбили у террористов ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) укрепляет позиции в провинции Идлиб. Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе

* Организация запрещена на территории РФ.