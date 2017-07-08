Трамп и Эрдоган обсудили Сирию на внеплановой встрече в Гамбурге

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Гамбург, 8 июля. Турецкий президент Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили обстановку в Сирийской республике во время короткой внеплановой встречи на полях саммита G20.

«Президент Эрдоган разыскал (в кулуарах совещания в Гамбурге — ред.) президента Трампа ради короткой, не планировавшейся встречи «на полях» «двадцатки», — сообщил журналистам в субботу представитель пресс-службы Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Сирийской республике необходимо обеспечить территориальную целостность страны.