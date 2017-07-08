Меркель высказалась против независимости курдских регионов Ирака

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Гамбург, 8 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против независимости курдских регионов Ирака. Соответствующее заявление она сделала на итоговой конференции саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

Глава правительства ФРГ отметила, что курдские регионы должны оставаться частью Ирака. Германия готова поддерживать курдов лишь на таких условиях, — добавила канцлер.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия держит контакт с курдами в Сирии.