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Япония примет саммит G20 в 2019 году
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    Япония примет саммит G20 в 2019 году

    17:43  8 Июля 2017
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    Япония примет саммит G20 в 2019 году

    Гамбург, 8 июля. Страной-хозяйкой, принимающей саммит G20 в 2019 году станет Япония, передает NHK.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель официально объявит о будущих странах-хозяевах встреч на высшем уровне в ходе итоговой пресс-конференции. Однако на данный момент известно, что в 2019 году «Большую двадцатку» примет Япония, а в 2020 – Саудовская Аравия. Напомним, что первый саммит прошел в Вашингтоне в 2008 году. В следующем году страны «Группы двадцати» поедут в Аргентину.

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Пресс-служба Президента РФ

     

    Автор: Ирина Селезнева
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