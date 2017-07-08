Япония примет саммит G20 в 2019 году

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Гамбург, 8 июля. Страной-хозяйкой, принимающей саммит G20 в 2019 году станет Япония, передает NHK.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель официально объявит о будущих странах-хозяевах встреч на высшем уровне в ходе итоговой пресс-конференции. Однако на данный момент известно, что в 2019 году «Большую двадцатку» примет Япония, а в 2020 – Саудовская Аравия. Напомним, что первый саммит прошел в Вашингтоне в 2008 году. В следующем году страны «Группы двадцати» поедут в Аргентину.