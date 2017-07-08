Путин рассказал о надежде на нормализацию отношений России и США

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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что отношения России и США после его встречи с американским президентом Дональдом Трампом удастся вывести из кризиса, по крайней мере, определенные подвижки на данном направлении есть.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, Путин выразил надежду на то, что двусторонние отношения России и США удастся вывести из кризиса.

«Я очень на это надеюсь, и мне кажется, что определенные предпосылки для этого созданы», — сообщил Путин.

Напомним, накануне «на полях» саммита G20 состоялась первая личная встреча двух президентов — ранее они общались только по телефону. Встреча продолжалась без малого 2 часа 20 минут.