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Встреча Путина и Эрдогана: в чем причины высоких ожиданиях от совместных усилий России и Турции
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    Встреча Путина и Эрдогана: в чем причины высоких ожиданиях от совместных усилий России и Турции

    17:53  8 Июля 2017
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    Встреча Путина и Эрдогана: в чем причины высоких ожиданиях от совместных усилий России и Турции

    В рамках саммита «Большой двадцатки» президент России Владимир Путин провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом , который сообщил об «очень высоких ожиданиях» от совместных усилий России и Турции в урегулировании сирийского конфликта. Путин же признался, что видит заслугу Эрдогана в нанесении значительного удара террористическим формированиям и в продвижении мирного урегулирования. 

    Также на встрече была поднята тема строительства «Турецкого потока» и АЭС «Аккую».

    Встреча Путина и Эрдогана: в чем причины высоких ожиданиях от совместных усилий России и Турции

    Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников отметил в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), что это два основных блока, по которым идет политическое и экономическое сотрудничество двух наших стран. С одной стороны — энергоресурсы и вопросы взаимодействия России и Турции в этом блоке, и второй момент — это сирийское урегулирование, где Россия старается, чтобы Турция играла свою роль и пыталась согласовывать свою программу по урегулированию сирийского конфликта с теми усилиями, которые принимает российская сторона.

    «В чем-то это получается, в чем-то — нет. Мы увидели, что последний раунд переговоров в Астане, как говорит сирийское руководство, во многом не имел такого результата, на который рассчитывали представители турецкой стороны. Также Турция обеспокоена усилением курдского влияния и соответственно позицией коалиции, поддерживаемой Соединенными Штатами, в сирийском конфликте. Это некоторым образом разворачивает Турцию в сторону российских предложений».

    Встреча Путина и Эрдогана: в чем причины высоких ожиданиях от совместных усилий России и Турции

    Поэтому, по мнению эксперта, Турция как самостоятельный игрок, в данном вопросе не входящий напрямую ни в американские, ни в российские предложения, является «меченой картой», может сыграть свою важную роль:

    «Турция всегда будет играть свою игру и никогда не будет стопроцентным союзником России или стопроцентным союзником Соединенных Штатов. Понятно, что последние полвека Турция гораздо больше зависела от США, чем от Советского Союза и России, и одномоментно эти зависимости и связи никто не разорвет. Невозможно ожидать, что в ближайшие несколько месяцев Турция вдруг развернется в сторону Россиии, полностью отказавшись от взаимодействия с Соединенными Штатами. Это нереально».

    Однако эксперт обратил внимание, что отношения между Турцией и США однозначно ухудшаются:

    «Предложения России по сирийскому урегулированию Анкаре могут оказаться интереснее, чем то, что делают Соединенные Штаты».

    Встреча Путина и Эрдогана: в чем причины высоких ожиданиях от совместных усилий России и Турции

    Но даже несмотря на то, что Турция некоторое время назад закупила российские С-300, разворот в сторону России  все равно будет долгим:

    «Турция является членом НАТО и пока что в основном вооружена по стандартам альянса. Прежде всего, это, конечно, американское оружие. Что-то пытается, конечно, закупать в России, но процентное соотношение европейского и американского вооружения и российского пока не в нашу пользу».

    По словам нашего собеседника, перспективы сотрудничества между Россией и Турцией будут складываться из очень многовекторной политики. Одним из этих векторов станут отношения с Европейским союзом, которые сейчас значительно ухудшились:

    «Европейские парламентарии призвали вообще прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Если этот вектор развития окончательно закроется, то для Турции останется только северное направление сотрудничества — с Россией и странами Евроазиатского экономического сообщества».

    Дмитрий Солонников считает, что, тем не менее, говорить о выходе Турции из НАТО пока преждевременно:

    «Но после попытки государственного переворота в прошлом году ситуация уже явно не такая радужная. Случай на военной базе, куда прекратили доступ немецким военнослужащим, когда Германия была вынуждена перебазировать свои самолеты в Иорданию, говорит о том, что сотрудничество на этом направлении медленно и постепенно сворачивается».  

    Автор: Никита Расторгуев
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