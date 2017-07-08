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Путин прокомментировал планы Трампа нарушить «энергетическую монополию» в Европе
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    Путин прокомментировал планы Трампа нарушить «энергетическую монополию» в Европе

    17:33  8 Июля 2017  /обновлено: 18:13  08 Июля 2017
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    Путин заявил, что Россия имеет абсолютное преимущество перед США по газу

    Гамбург, 8 июля. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не боится конкуренции с США по газу — у страны есть абсолютное  преимущество — себестоимость доставки газа в Европу из США намного выше российской.

    Глава государства Владимир Путин положительно оценил заявление своего американского коллеги Дональда Трампа нарушить «энергетическую монополию» в Европе, отметив, что здоровая конкуренция всегда идет на пользу. 

    «На сегодняшний день это совершенно очевидный факт, любой специалист вам это скажет, себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из США в Европу гораздо выше, чем наш СПН, и не сопоставим по стоимости с трубным российским природным газом», — прокомментировал Путин.

    Россию заявление Трампа вполне устраивает, если речь идет об открытой и честной конкуренции, которая не ангажирована политикой и ведется без использования политических ресурсов. В то же время Владимир Путин не сомневается, что страна обладает абсолютным преимуществом, но для их сохранения участникам рынка необходимо продолжать активную работу.

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Пресс-служба Президента РФ
    Автор: Ирина Селезнева
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