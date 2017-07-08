Путин прокомментировал планы Трампа нарушить «энергетическую монополию» в Европе

В Избранное

Гамбург, 8 июля. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не боится конкуренции с США по газу — у страны есть абсолютное преимущество — себестоимость доставки газа в Европу из США намного выше российской.

Глава государства Владимир Путин положительно оценил заявление своего американского коллеги Дональда Трампа нарушить «энергетическую монополию» в Европе, отметив, что здоровая конкуренция всегда идет на пользу.

«На сегодняшний день это совершенно очевидный факт, любой специалист вам это скажет, себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из США в Европу гораздо выше, чем наш СПН, и не сопоставим по стоимости с трубным российским природным газом», — прокомментировал Путин.

Россию заявление Трампа вполне устраивает, если речь идет об открытой и честной конкуренции, которая не ангажирована политикой и ведется без использования политических ресурсов. В то же время Владимир Путин не сомневается, что страна обладает абсолютным преимуществом, но для их сохранения участникам рынка необходимо продолжать активную работу.