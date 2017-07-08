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Путин: Будущее Асада должен определить народ Сирии, а не администрация США
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    Путин: Будущее Асада должен определить народ Сирии, а не администрация США

    17:34  8 Июля 2017  /обновлено: 18:15  08 Июля 2017
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    Путин: Будущее Асада должен определить народ Сирии, а не администрация США

    Гамбург, 8 июля. Будущее президента Сирии Башара Асада должен определять народ страны вне зависимости от пожеланий Вашингтона. Так считает российский лидер Владимир Путин.

    Комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, российский лидер подчеркнул, что его уважают в России, он имеет Орден Дружбы, однако не является сирийским гражданином.

     

    «А будущее Сирии и будущее президента Асада, как политического деятеля, должен определять сирийский народ», — сказал Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сша #сирия #асад
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