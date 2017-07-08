Путин оценил «работу» США с курдами в Сирии
Гамбург, 8 июля. Российская сторона находится в контакте со многими курдскими формированиями, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20. Вместе с тем, президент отметил, что с точки зрения обеспечения их вооружением США ушли далеко вперед.
На пресс-конференции в числе прочих была затронута и курдская проблема. Путин отметил, что она «очень большая и многогранная проблема».
Президент также отметил, что российская сторона находится в контакте со многими курдскими формированиями и не делает из этого секрета.
«Но с точки зрения боевого обеспечения их деятельности, здесь, пожалуй, наши американские коллеги гораздо впереди нас. Они гораздо в этом отношении больший объем работы проделали», — оценил российский президент.