Путин оценил «работу» США с курдами в Сирии

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Гамбург, 8 июля. Российская сторона находится в контакте со многими курдскими формированиями, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20. Вместе с тем, президент отметил, что с точки зрения обеспечения их вооружением США ушли далеко вперед.

На пресс-конференции в числе прочих была затронута и курдская проблема. Путин отметил, что она «очень большая и многогранная проблема».

Президент также отметил, что российская сторона находится в контакте со многими курдскими формированиями и не делает из этого секрета.