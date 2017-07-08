Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Путин: Мировая экономика должна быть готова к высвобождению рабочей силы
Экономика
Путин: План социально-экономического развития России должен быть оптимальным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: План социально-экономического развития России должен быть оптимальным

    17:30  8 Июля 2017  /обновлено: 18:22  08 Июля 2017
    59

    Путин рассказал, каким должен быть план социально-экономического развития России

    Гамбург, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что план по социально-экономическому развитию страны должен быть оптимальным, пока идет необходимая работа. 

    Глава государства Владимира Путин заявил, что в вопросе плана по социально-экономическому развитию России стоит опираться на предложения кабмина. По словам президента, в настоящий момент над планом работает несколько групп: одна под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, вторая во главе с председателем совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексеем Кудриным.

    «И мы должны посмотреть все предложения, их оценить, и в конечном итоге принять окончательное решение. Безусловно, правительством проведена очень большая работа по этому направлению, и мы будем в значительной степени опираться на предложения правительства», — сказал российский лидер.

    Путин отметил, что все предложения будут рассмотрены, возможно, окончательный вариант плана по развитию отечественной экономики с будущего года будет сформирован на основе трех вариантов. Глава государства подчеркнул, что пока не стоит делать заявлений относительно не проработанной до конца концепции. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе итоговой конференции на саммите «Группы двадцати».

    7 Фото.
    7 Фотографий
    Global Look Press/Christian Thiel/Jaap Arriens/imago stock&peopleAxel Schmidt/Reuters Pool/dpa
    Автор: Ирина Селезнева
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26 8 Июля 2017 2462
        Читать
        13:09
        Сегодня

        Петербург провожает в последний путь писателя Даниила Гранина
        12:25
        Сегодня

        Путин и Эрдоган в Гамбурге с глазу на глаз поговорили о Сирии — Песков
        11:21
        Сегодня

        Путин отметил роль Турции в урегулировании в Сирии
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе
        6:25
        Сегодня

        Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 4374

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        9417

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1527

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2838

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2260
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26   8 Июля 2017
        2475
        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        12:23   8 Июля 2017
        971
        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        12:15   8 Июля 2017
        966
        Трамп назвал «грандиозной» встречу с Путиным в Гамбурге

        Трамп назвал «грандиозной» встречу с Путиным в Гамбурге

        10:32   8 Июля 2017
        1297