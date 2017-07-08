Путин: План социально-экономического развития России должен быть оптимальным

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Гамбург, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что план по социально-экономическому развитию страны должен быть оптимальным, пока идет необходимая работа.

Глава государства Владимира Путин заявил, что в вопросе плана по социально-экономическому развитию России стоит опираться на предложения кабмина. По словам президента, в настоящий момент над планом работает несколько групп: одна под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, вторая во главе с председателем совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексеем Кудриным.

«И мы должны посмотреть все предложения, их оценить, и в конечном итоге принять окончательное решение. Безусловно, правительством проведена очень большая работа по этому направлению, и мы будем в значительной степени опираться на предложения правительства», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что все предложения будут рассмотрены, возможно, окончательный вариант плана по развитию отечественной экономики с будущего года будет сформирован на основе трех вариантов. Глава государства подчеркнул, что пока не стоит делать заявлений относительно не проработанной до конца концепции. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе итоговой конференции на саммите «Группы двадцати».