Путин: Все участники G20 заверили в готовности бороться с терроризмом
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Гамбург, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что при согласовании заявления по борьбе с терроризмом на саммите G20 не было никаких принципиальных возражений. Об этом он рассказал по итогам работы саммита лидеров стран-участниц «Большой двадцатки» в Гамбурге.
«Все признают, что это общая угроза, и все заявляют о своей готовности бороться с этой угрозой», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, накануне лидеры стран-участниц G20 приняли заявление о борьбе с международным терроризмом, в котором они решительно осудили теракты по всему миру, и сообщили о необходимости единым фронтом вести борьбу с терроризмом и его финансированием.
Global Look Press/Christian Thiel/Jaap Arriens/imago stock&peopleAxel Schmidt/Reuters Pool/dpa