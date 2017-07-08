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Гамбург, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что при согласовании заявления по борьбе с терроризмом на саммите G20 не было никаких принципиальных возражений. Об этом он рассказал по итогам работы саммита лидеров стран-участниц «Большой двадцатки» в Гамбурге.

«Все признают, что это общая угроза, и все заявляют о своей готовности бороться с этой угрозой», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, накануне лидеры стран-участниц G20 приняли заявление о борьбе с международным терроризмом, в котором они решительно осудили теракты по всему миру, и сообщили о необходимости единым фронтом вести борьбу с терроризмом и его финансированием.