Путин о Навальном: Диалог возможен лишь с тем, кто представляет реальную повестку дня

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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о блогере Алексее Навальном, отметив, что диалог на президентском уровне может быть только с теми, кто может представить реальную повестку дня.

Глава государства Владимир Путин считает, что диалог на правительственном уровне возможен с людьми, которые могут предложить конструктивную повестку дня, таким образом российский лидер ответил на вопрос об Алексее Навальном.

«Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера», — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции после встречи на высшем уровне в немецком Гамбурге.

В то же время Путин подчеркнул, что «если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание», такая линия не представляет интереса для диалога на президентском уровне.