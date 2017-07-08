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Путин и Трамп договорились не допускать неопределенности в вопросах кибербезопасности
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    Путин и Трамп договорились не допускать неопределенности в вопросах кибербезопасности

    17:17  8 Июля 2017  /обновлено: 17:36  08 Июля 2017
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    Путин и Трамп договорились не допускать неопределенности в вопросах кибербезопасности

    Гамбург, 8 июля. Россия на саммите G20 представила свои идеи об общих правилах цифровой экономики и кибербезопасности, сообщил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в вопросах кибербезопасности не должно возникать ситуаций неопределенности. 

    Путин отметил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о том, что в данных сферах не должно быть ситуации неопределенности, особенно в будущем. 

    «Кстати, я сказал на последней сессии, это имеет прямое отношение к киберпространству, к интернет-ресурсам», — подчеркнул Путин. 

    Автор: Владимир Багров
    #путин #кибербезопасность
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