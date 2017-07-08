Путин и Трамп договорились не допускать неопределенности в вопросах кибербезопасности

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Гамбург, 8 июля. Россия на саммите G20 представила свои идеи об общих правилах цифровой экономики и кибербезопасности, сообщил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в вопросах кибербезопасности не должно возникать ситуаций неопределенности.

Путин отметил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о том, что в данных сферах не должно быть ситуации неопределенности, особенно в будущем.