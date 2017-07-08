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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин по итогам работы саммита G20 заявил, что рабочая группа по кибербезопасности, которая будет создана между РФ и США, исключит в будущем какие-либо спекуляции.

Как отметил российский лидер, с американским президентом Дональдом Трампом была достигнута договоренность о создании рабочей группы и совместной работе над тем, как вместе обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в киберпространстве, как контролировать безопасность в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Напомним, что Путин и Трамп договорились не допускать неопределенности в вопросах кибербезопасности