Путин назвал Трампа конкретным и адекватным собеседником 

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Гамбург, 8 июля. Российский президент Владимир Путин заявил о том, что личные взаимоотношения с американским коллегой Дональдом Трампом установлены, и если диалог продолжится, России и США удастся хотя бы частично восстановить нужный уровень взаимодействия.

Глава государства Владимир Путин сообщил, что после встречи с Трампом были установлены личные взаимоотношения.

«Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены. Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека, он конкретный абсолютно», — сказал российский лидер.

По словам Путина, американский президент совершенно адекватно воспринимает собеседника и в беседе быстро анализирует, отвечая на поставленные вопросы. Президент также подчеркнул, что если продолжить налаживание двусторонних отношений в таком же ключе, как на встрече в Гамбурге, Россия и США смогут «восстановить хотя бы частично тот уровень взаимодействия, который нам нужен».