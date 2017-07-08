Путин разуверил Трампа в «российском вмешательстве» в президентские выборы в США

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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что воспроизвел президенту США Дональду Трампу позицию России по выборам в США. По словам российского лидера, нет оснований думать о том, что какое-либо вмешательство было.

По словам Путина, Трамп во время во время встречи с ним сам поставил вопрос о якобы «вмешательстве» России в выборы президента в США в прошлом году, поэтому данному вопросу было уделено достаточно много внимания.

«Это был не один вопрос, их было много», — отметил Путин.

Российский лидер сообщил, что Трамп задавал наводящие вопросы, старался уточнить детали. Путин изложил Трампу позицию России по данному вопросу.

«Наша позиция хорошо известна, и я ее воспроизвел — нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборной процесс США», — сказал российский лидер.

По его словам, Трамп прислушался к ответам и, «кажется, был удовлетворен».