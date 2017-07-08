Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Путин: Мировая экономика должна быть готова к высвобождению рабочей силы
Политика
Путин разуверил Трампа в «российском вмешательстве» в президентские выборы в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин разуверил Трампа в «российском вмешательстве» в президентские выборы в США

    17:14  8 Июля 2017  /обновлено: 17:26  08 Июля 2017
    65

     

    Путин разуверил Трампа в «российском вмешательстве» в президентские выборы в США

    Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что воспроизвел президенту США Дональду Трампу позицию России по выборам в США. По словам российского лидера, нет оснований думать о том, что какое-либо вмешательство было. 

    По словам Путина, Трамп во время во время встречи с ним сам поставил вопрос о якобы «вмешательстве» России в выборы президента в США в прошлом году, поэтому данному вопросу было уделено достаточно много внимания. 

    «Это был не один вопрос, их было много», — отметил Путин.

    Российский лидер сообщил, что Трамп задавал наводящие вопросы, старался уточнить детали. Путин изложил Трампу позицию России по данному вопросу. 

    «Наша позиция хорошо известна, и я ее воспроизвел — нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборной процесс США», — сказал российский лидер. 

    По его словам, Трамп прислушался к ответам и, «кажется, был удовлетворен».  

    Автор: Владимир Багров
    #выборы #путин #трамп #вмешательство
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26 8 Июля 2017 2462
        Читать
        13:09
        Сегодня

        Петербург провожает в последний путь писателя Даниила Гранина
        12:25
        Сегодня

        Путин и Эрдоган в Гамбурге с глазу на глаз поговорили о Сирии — Песков
        11:21
        Сегодня

        Путин отметил роль Турции в урегулировании в Сирии
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе
        6:25
        Сегодня

        Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 4374

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        9417

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1527

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2838

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2260
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26   8 Июля 2017
        2475
        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        12:23   8 Июля 2017
        971
        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        12:15   8 Июля 2017
        966
        Трамп назвал «грандиозной» встречу с Путиным в Гамбурге

        Трамп назвал «грандиозной» встречу с Путиным в Гамбурге

        10:32   8 Июля 2017
        1297