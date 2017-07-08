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Мы растем: Путин поделился оптимизмом насчет будущего российской экономики
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    Мы растем: Путин поделился оптимизмом насчет будущего российской экономики

    17:07  8 Июля 2017  /обновлено: 17:51  08 Июля 2017
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    Мы растем: Путин поделился оптимизмом насчет будущего российской экономики

    Гамбург, 8 июля. Неблагоприятных тенденций для развития российской экономики практически не наблюдается. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам саммита G20, который проходил 7 и 8 июля в Гамбурге. 

    Российская экономика вышла из состояния рецессии и демонстрирует рост на протяжении уже трех кварталов.

    «Мы растем, скоро будет четвертый квартал подряд», — сообщил российский лидер. 

    По итогам 2017 года Путин рассчитывает на 2%-ный рост экономики РФ. Неблагоприятных тенденций, связанных с санкциями и ограничениями, уже почти не видно, отметил российский президент. Безработица в стране находится на низком уровне, резервы Центробанка и правительства растут, доходы бюджета выросли на 40%. При этом инфляция также сохраняется на достаточно низком уровне — 4,4%. 

    «Все это вместе, безусловно, не может не вселять оптимизм», — резюмировал российский лидер. 

    Вместе с тем, этот тренд нельзя назвать устойчивым, и российским властям необходимо следить за его поддержанием, обратил внимание президент. 

    «У меня есть все основания полагать, что нам это удастся», — поделился он.

    Автор: Владимир Багров
    #путин #экономика
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