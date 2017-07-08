Мы растем: Путин поделился оптимизмом насчет будущего российской экономики

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Гамбург, 8 июля. Неблагоприятных тенденций для развития российской экономики практически не наблюдается. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам саммита G20, который проходил 7 и 8 июля в Гамбурге.

Российская экономика вышла из состояния рецессии и демонстрирует рост на протяжении уже трех кварталов.

«Мы растем, скоро будет четвертый квартал подряд», — сообщил российский лидер.

По итогам 2017 года Путин рассчитывает на 2%-ный рост экономики РФ. Неблагоприятных тенденций, связанных с санкциями и ограничениями, уже почти не видно, отметил российский президент. Безработица в стране находится на низком уровне, резервы Центробанка и правительства растут, доходы бюджета выросли на 40%. При этом инфляция также сохраняется на достаточно низком уровне — 4,4%.

«Все это вместе, безусловно, не может не вселять оптимизм», — резюмировал российский лидер.

Вместе с тем, этот тренд нельзя назвать устойчивым, и российским властям необходимо следить за его поддержанием, обратил внимание президент.