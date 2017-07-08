США будут содействовать «чистому» использованию энергоносителей

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Гамбург, 8 июля. США пообещали сотрудничать с другими странами в целях более «чистого» использования энергоносителей. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G20.

«США будут стараться тесно сотрудничать с другими странами, чтобы помочь им добывать и использовать энергоносители более чистым и эффективным образом и развивать применение возобновляемых и других чистых источников энергии», — говорится в итоговом документе.

В этой связи канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что очень счастлива тому, что все страны, помимо США, соглашаются в необходимости Парижского соглашения по климату.

Напомним, в начале июня США объявили о выходе из Парижского соглашения по климату. Документ предусматривает ограничения на выбросы углекислого газа в целях улучшения состояния окружающей среды на планете.