Страны G20 договорились сохранять открытость рынков

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Гамбург, 8 июля. Участники G20 договорились сохранять открытость рынков, о чем сообщается в коммюнике, принятом по итогам саммита в Гамбурге.

Согласно приведенным данным, страны «Большой двадцатки» выступили против протекционизма, признав при этом роль верховенство Всемирной торговой организации в определении норм международной торговли и защитных мер в торговле.

По словам канцлера ФРГ, участники G20 намерены усилить борьбу с теневым банковским рынком.

Напомним, ранее сообщалось, что участники G20 согласовали коммюнике по итогам саммита, проходившего в немецком Гамбурге 7 и 8 июля.

7 Фото. 7 Фотографий Global Look Press/Christian Thiel/Jaap Arriens/imago stock&peopleAxel Schmidt/Reuters Pool/dpa



