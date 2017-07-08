Ирак: окруженные силовиками террористы ИГ готовы к смерти в Мосуле

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Мосул, 8 июля. Окруженные иракскими военными и их союзниками в Старом городе боевики ИГ* приготовились к смерти в Мосуле, операцию по освобождению последнего форпоста террористов могут объявить завершенной в ближайшие часы.

Сегодня иракские силы безопасности уничтожили 35 боевиков ИГ (организация запрещена в России), попытавшихся покинуть окруженный район Старого Мосула. Остальные приготовились к смерти в Майдане — последнем оплоте террористов. Завершение операции по зачистке города от ИГ могут объявить в ближайшие несколько часов.

* Организация запрещена на территории РФ.