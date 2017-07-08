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Ушел один из последних интеллигентов Петербурга: город попрощался с Даниилом Граниным
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    Ушел один из последних интеллигентов Петербурга: город попрощался с Даниилом Граниным

    17:55  8 Июля 2017
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    Ушел один из последних интеллигентов Петербурга: город попрощался с Даниилом Граниным

    Утром 8 июля сфотографировать обложки книг Даниила Гранина в книжных магазинах Петербурга удается с трудом. В одном вчера купили последний экземпляр «Блокадной книги», в другом остался заключительный фолиант последнего романа писателя «Она и все остальное», отдельные издания «Иду на грозу» и «Мой лейтенант» тоже разобраны. Почитать его еще можно успеть, а попрощаться удастся только сейчас — на гражданской панихиде в Таврическом дворце.

    На прощание с Граниным отведено два часа: час — для официальных речей, час — для простого народа. В зале вряд ли есть кто-то старше — и потому чувство, будто провожаем старшего в нашем роду. Отвлеченных и абстрактных речей, которые можно было бы воспроизвести на другой траурной церемонии, здесь не слышно. Все были знакомы с Граниным лично, а потому боль потери у каждого из держащих слово искренняя.

    Министр культуры Владимир Мединский стоит у гроба Даниила Александровича немного потерянный и свои последние адресованные ему слова произносит с трудом.

    Министр культуры Владимир Мединский стоит у гроба Даниила Александровича

    «Наши дети и дети наших детей будут стремиться созидать и творить вместе с героями «Искателей» и «Иду на грозу», будут жить в той стране, которую оставил для нас Гранин». Хоть Мединский и не творец, а чиновник, но чувствует, что вся культура России провожает одного из величайших людей и неминуемо сиротеет.

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко от лица доверенного ему города прощается с великим ленинградцем-петербуржцем искренней речью с личными нотками горечи. «Я запомнил его добрым, широким, интеллигентным человеком, — признается он. — Он подсказывал интересные идеи и мысли. Некоторые идеи, которые реализовал город, были связаны с его рекомендацией. Например, Арка Победы в Красном Селе. Мне горько осознавать, что тех бесед, какие у нас были раньше, больше не будет».

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко прощается с великим ленинградцем-петербуржцем

    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский произносит слова быстро — так проще сдержать чувства. «Мы все любили и любим его, — говорит он, не желая обращаться к прошедшему времени. — А он любил нас всех, любил людей. Видел всех насквозь и прощал. Он говорил и писал об очень острых вещах, но по-доброму — прощая, а не разоблачая».

    Даниил Гранин был хранителем памяти о предыдущих великих людях — напомнил Пиотровский. В свое время писатель подал идею проведения международных Петровских конгрессов, посвященных изучению Петровской эпохи и сохранению наследия Петра I.

    Вместе с теплой речью актера Олега Басилашвили появились и воспоминания — о ветхом дачном домике Гранина в Комарово, о нескошенной траве по пояс. «Любовь Гранина была ко всему, что живет и произрастает, — сказал Басилашвили. — Беседы с ним всегда согревали душу». Он на минуту, по собственному сравнению, стал Чеховым, который боялся смерти Толстого и называл его «скалой, которая стоит перед бездной».

    Вместе с теплой речью актера Олега Басилашвили появились и воспоминания

    «Если Толстой уйдет, мы все рухнем туда, так говорил Чехов. Какие же нам теперь нужны силы, что не рухнуть вниз, когда ушел Даниил Гранин», — задумался актер в своей прощальной речи.

    Гранин был старшим из петербургской интеллигенции. Даже почетному гражданину Петербурга Михаилу Боброву меньше — 93 года. Теперь «за старших» остаются следующие за Даниилом Александровичем.

    «Когда мы прощались с Лихачевым, было не так тяжело, потому что оставался Гранин. А теперь не осталось никого», — сказала президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. Она вспомнила слова Лихачева о том, что «интеллигентность — это дар души», и те мелочи, в которых проявлялся этот дар у Гранина.

    После слов перед микрофоном к гробу с телом в течение часа подходили петербуржцы с цветами

    «Он рассказывал мне, что иногда спускается в магазин под своим домом и при входе здоровается со всеми, а людей в нем это очень удивляет. Хотя он не понимает, что в этом удивительного», — рассказала Вербицкая.

    Так бы и говорили все в прошедшем времени, прощаясь и сожалея, но член президиума Российского книжного союза Денис Котов, выступая одним из последних, напомнил, что прощание с Граниным — лишь начало новой эпохи в бессмертной жизни его души.

    На церемонии также присутствовали спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, депутат Борис Вишневский, глава Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева, балетмейстер Борис Эйфман, режиссер Александр Сокуров, скульптор Григорий Ястребенецкий. Как сообщили представители МВД, церемонию прощания посетили порядка 700 человек.

    После слов перед микрофоном к гробу с телом в течение часа подходили петербуржцы с цветами, благодаря писателя за любимые книги, за подаренное вдохновение, за мудрые мысли, за нерушимый образ интеллигентности и мужества, за отвоеванный Ленинград, за голоса блокадников в «Блокадной книге». Каждый за что-то свое…

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

     

    Автор: Евгения Авраменко
    #блокада ленинграда #панихида #даниил гранин
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