Донбасс: в ЛНР возбуждены уголовные дела по факту терактов в Луганске

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Луганск, 8 июля. По факту совершения террористических актов в Луганске возбуждены два уголовных дела.

«По факту совершения террористических актов на территории Луганской народной республики, министерство государственной безопасности ЛНР возбуждено два уголовных дела», — рассказала руководитель центра по связям с общественностью ведомства Евгения Любенко.

По ее словам, вероятно, к терактам причастны украинские спецслужбы, что рассматривается в качестве основной версии МГБ, передает Луганский информационный центр.

Напомним, в пятницу, 7 июля, в центре Луганска прогремели два взрыва. Один человек погиб и семеро получили серьезные осколочные ранения.