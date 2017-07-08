Сварщик разбился насмерть, сорвавшись с высоты на стройке ЗСД в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 июля. Рабочий в Петербурге разбился на стройке ЗСД, упав с большой высоты.

Тело погибшего было обнаружено накануне около 11 часов утра под металлической балкой на территории строительной площадки Западного-скоростного диаметра (ЗСД) недалеко от дома №19 по Уральской улице. Было установлено, что тело принадлежало 28-летнему сварщику ООО «Балтстрой», передает АН «Оперативное прикрытие».

По предварительной информации, рабочий пытался закрепить балку и в итоге сорвался вместе с ней. Его тело обнаружил крановщик, который и сообщил в полицию.

По факту гибели рабочего начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.