Мощный взрыв прогремел в жилом доме в центре Киева, есть жертвы

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Киев, 8 июля. В столице Украины в трехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, три человека пострадали при инциденте, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик.

Киевские спасатели извлекли из-под завалов женщину, пострадавшую при взрыве бытового газа, ее срочно госпитализировали. Известно, что взрыв произошел в трехэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева недалеко от одноименной станции метро около 14-30. В результате инцидента обрушилось перекрытие между этажами. По данным пресс-службы местной полиции, спасатели эвакуируют жильцов, продолжают разбирать завалы.