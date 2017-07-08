Трамп хотел казаться главным: эксперт прокомментировал жесты Путина и президента США

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Москва, 8 июля. Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон считает, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатки» можно было пронаблюдать интересное взаимодействие, демонстрирующее обоюдное уважение. По словам эксперта, в кое-какие моменты поведение глав двух государств «выдавало их истинное состояние».

Как рассказал Стэнтон в интервью RT, «особенно это было видно по Трампу — он очень хотел казаться на этой встрече главным». Эксперт подчеркнул, что руки американского президента, сложенные «шпилем», являются жестом, выражающим превосходство и уверенность.

Стэнтон добавил, что российский лидер сидел с довольно широко расставленными ногами, что также можно назвать классической властной позой.

Напомним, ранее глава американской делегации в ПА ОБСЕ Роджер Уикер заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге была обстоятельной и является позитивным сигналом.