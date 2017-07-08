Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в центре Киева, есть жертвы
Весь мир
Трамп хотел казаться главным: эксперт прокомментировал жесты Путина и президента США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп хотел казаться главным: эксперт прокомментировал жесты Путина и президента США

    16:47  8 Июля 2017
    38

    Трамп хотел казаться главным: эксперт прокомментировал жесты Путина и президента США

    Москва, 8 июля. Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон считает, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатки» можно было пронаблюдать интересное взаимодействие, демонстрирующее обоюдное уважение. По словам эксперта, в кое-какие моменты поведение глав двух государств «выдавало их истинное состояние».

    Как рассказал Стэнтон в интервью RT, «особенно это было видно по Трампу — он очень хотел казаться на этой встрече главным». Эксперт подчеркнул, что руки американского президента, сложенные «шпилем», являются жестом, выражающим превосходство и уверенность.

    Стэнтон добавил, что российский лидер сидел с довольно широко расставленными ногами, что также можно назвать классической властной позой.

    Трамп хотел казаться главным: эксперт прокомментировал жесты Путина и президента США

    Напомним, ранее глава американской делегации в ПА ОБСЕ Роджер Уикер заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге была обстоятельной и является позитивным сигналом.

    7 Фото.
    7 Фотографий
    Global Look Press/Christian Thiel/Jaap Arriens/imago stock&peopleAxel Schmidt/Reuters Pool/dpa
    Автор: Тимур Румянцев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26 8 Июля 2017 1217
        Читать
        13:09
        Сегодня

        Петербург провожает в последний путь писателя Даниила Гранина
        12:25
        Сегодня

        Путин и Эрдоган в Гамбурге с глазу на глаз поговорили о Сирии — Песков
        11:21
        Сегодня

        Путин отметил роль Турции в урегулировании в Сирии
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе
        6:25
        Сегодня

        Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 4054

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        8873

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1516

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2816

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2247
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26   8 Июля 2017
        1235
        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        12:23   8 Июля 2017
        841
        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        12:15   8 Июля 2017
        942
        Трамп назвал «грандиозной» встречу с Путиным в Гамбурге

        Трамп назвал «грандиозной» встречу с Путиным в Гамбурге

        10:32   8 Июля 2017
        1077