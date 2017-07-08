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Жены боевиков ИГ в Мосуле рассказали о жизни с террористами
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    Жены боевиков ИГ в Мосуле рассказали о жизни с террористами

    16:34  8 Июля 2017
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    Жены боевиков ИГ в Мосуле рассказали о жизни с террористами

    Мосул, 8 июля. Эвакуированные из иракского Мосула жены террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) рассказали, как жили с боевиками.

    Одна из девушек сообщила, что замуж за террориста ее отдали насильно. Дядя, который также состоял в ИГ, рассчитывал таким образом получить продвижение по службе. Супруг более шести месяцев держал девушку в подвале, чтобы она не сбежала. За попытки связаться с родственниками ей угрожали смертью. На призывы жены покинуть Мосул мужчина отвечал отказом, а после взятия так называемой столицы ИГ пропал, бросив ее одну с годовалым ребенком.

    Жена другого боевика рассказала, что ее муж погиб при авиаударе. Она также осталась с маленьким ребенком на руках, сообщает РИА Новости.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #иг #игил #мосул #ирак
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