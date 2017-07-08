Спасатели нашли унесенных в море серфингистов у берегов Сахалина

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Южно-Сахалинск, 8 июля. Сотрудники МЧС обнаружили живыми двух серфингистов, которых ранее унесло в море у берегов Сахалина, сообщили в региональном спасательном ведомстве.

Экипаж вертолета Ми-8 регионального МЧС обнаружили два ярких пятна в море у берегов Сахалина. Это были надувные доски пропавших серфингистов. Глава поисково-спасательного подразделения ведомства Дмитрий Кублицкий спустился за людьми к морю и поднял их на борт воздушного судна.

Девушка и молодой человек были одеты в гидрокостюмы, однако молодые люди успели замерзнуть. По словам спасателя, от помощи медиков серфингисты отказались. Любители волны заметили, что погодные условия сегодня оказались не самыми лучшими для серфинга.