Житель Гамбурга ослепил пилотов полицейского вертолета лазерной указкой

В Избранное

Гамбург, 8 июля. Житель Гамбурга пытался ослепить пилотов полицейского вертолета лазерной указкой. По информации издания Focus, 27-летний злоумышленник был задержан правоохранителями.

Сам случай произошел 6 июля. Как заявили в управлении полиции Гамбурга, экипаж вертолета Libelle-2 в районе Альтона был ослеплен. Из-за проблем со зрением сотрудники некоторое время не могли исполнять служебные обязанности.

Через некоторое время хулиган был идентифицирован и задержан. Вскоре он предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения за покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в городе, начавшихся в связи с проведением саммита «Большой двадцатки», пострадали уже 196 полицейских.