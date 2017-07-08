Главное событие года для Путина: встреча с Си Цзиньпином затронула три уровня проблем. ФАН-ТВ

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Недавно в Москве состоялась встреча председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Двухдневный визит китайского лидера в Россию Владимир Путин назвал центральным событием года. Встреча была продуктивной: лидеры государств приняли ряд совместных решений по политическим, экономическим вопросам, подписали почти два десятка документов. Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о стратегическом партнерстве до 2020 года, приняли решение об увеличении поставок российской пшеницы в Китай, отмене ограничений на импорт в Китай российского мяса и продукции птицеводства, о развитии совместных углеводородных, транспортных проектов, о корейском урегулировании и многом другом. Как эти решения отразятся на международных позициях России и ее внутреннем рынке, корреспонденту ФАН-ТВ рассказал директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, профессор Московского государственного института международных отношений Министерства Иностранных Дел России Сергей Лузянин.

– Сергей Геннадиевич, каким стал этот визит председателя КНР в Россию, как вы оцениваете его итоги?

– Итоги позитивные – это совершенно очевидно. Главное, что визит сразу одновременно достиг нескольких целей. Двухсторонние отношения, торговля и инвестиции – раз. Региональные вопросы, согласование позиций по Северной Корее, по Сирии и другим региональным проблемам – два. И большая геополитика: как относиться к США, как вести себя в мире, как сдерживать и поддерживать глобальную стабильность – три. То есть, три уровня, и они все в одном, как говорится, флаконе, в одном пакете были разрешены. Почему так успешно? Потому что личные отношения. 22 раза лидеры встречались, и они хорошо знают друг друга, они имеют колоссальное взаимное уважение, за ними стоят великие страны, великие цивилизации. Китай силен в одном, Россия сильна в другом. И вот это соединение одного с другим дает, в общем, хорошую связку. Оно называется партнерством, не называется союзом, но сегодня такая эпоха, такие времена, когда классические союзы – в общем, уже, мне кажется, это все-таки, реликт Холодной войны прошлого. И партнерство более гибкое, более функциональное, оно более универсальное. Поэтому российско-китайский формат, в каком-то смысле, пока, слава Богу, идеален.

– Насколько важно для России сотрудничество с Китаем в энергетической сфере?

– Во-первых, это колоссальный мега-потребитель всех углеводородов. Во-вторых, это возможность выходить на совместное производство СПГ, сжиженного природного газа. И совместные российско-китайские проекты, «СПГ Ямал» – первая, как говорится, ласточка, но не последняя, есть еще проекты и у «Новатэка», и других энергетических компаний. А в-третьих, мы отрываемся от односторонней энергетической привязки к Европе, в общем, достаточно нестабильной и сложной как потребителя, и диверсифицируем, то есть, уходим частично на Восток, в Азию, таким образом, обеспечивая в плане энергетической безопасности свои поставки.

– Известно, что Китаю и России удалось договориться и по корейскому вопросу. В частности, Россия и Китай предложили объявить мораторий на проведение испытаний, как ядерных, так и ракетных. Это значит, что США должны исключить военные учения вместе с Южной Кореей. Насколько это реально сделать в краткосрочной перспективе?

– Это сложно сделать, но есть два позитивных посыла. Первый – это новое руководство Южной Кореи, которое настроено, в общем, достаточно жестко в плане купирования таких агрессивных шагов в отношении севера, несмотря на их пуски, несмотря на все их не хулиганские, так скажем, радикальные шаги. Во-вторых, это возможно сделать, но не в ближайшие сроки – опять же, с помощью политического давления России и Китая, которые договорились, что, независимо от пусков, главное здесь – это все-таки недопущение военного конфликта. Потому что любой военный конфликт на Корейском полуострове – это начало ядерного конфликта, заложниками которого становятся Южная Корея, Япония, отчасти Китай, отчасти Россия, соседние страны, не США. И поэтому США, практически, своим радикализмом подставляет и своих союзников, и не союзников, то есть Китай и Россию. А самое главное, что, фактически, есть такая недооценка северокорейского кризиса, что 30 лет постоянно идет балансирование, и все считают, что это блеф, что это такие как бы пустые заявления, но количество когда-то может перерасти в качество, не дай Бог. Поэтому, если первые две мировые войны пришли из Европы, то страшно подумать, что третья придет из Азии.

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– Как вы оцениваете перспективы тройки «Россия, Китай, США»?

– Как таковой тройки пока не сложилось, она разбилась на пары. Есть очень хорошая, счастливая пара, хотя это не союзнический брак, а партнерство, – российско-китайская пара. Есть очень сложная пара, практически у них еще нет контактов, это США и Россия: отношения только вызревают, букеты пока не дарят. Самое главное – уже есть пара, которая вроде бы начала роман, я имею в виду Китай и США, но, почему-то, по вине американской стороны, он, в общем-то, стал затухать. Более того, Китай раздражен позицией США. Поэтому тройки пока нет, а идет такая внутренняя игра на противоречиях друг друга с американской стороны, потому что Трамп – человек такой импульсивный, непредсказуемый, он все время хочет показать свое мужское эго, свое, так сказать, доминирование и свою такую мощь. Но эта мощь хороша в бизнесе, в политике нужно действовать более тонко. И, конечно, с такими искушенными политиками, как Путин и Си Цзиньпин, ему тягаться абсолютно невозможно, это совершенно точно.

– Такие трепетные взаимоотношения между Россией и Китаем в последнее время – не союзнические, но дружеские, и награждение самой высокой наградой в нашей стране, орденом Андрея Первозванного – что это за сигналы, для кого они предназначены?

– Орден Андрея Первозванного – это расширение инструментария неполитических методов методами вот такими, связанными с духовной, культурной сферой. То есть, иногда инструменты народной дипломатии позволяют открыть такие политические замки, которые не могут открыть официальные дипломатические ключи, поэтому и награждение Си Цзиньпина, и развитие обществ дружбы, и комитетов, и различные культурные мероприятия, масса кинофильмов закупается в Китае для России и в России для Китая… Это, конечно, очень большой символ, символ духовного, цивилизационного сближения. Потому что награждение орденом означает, что китайская цивилизация через лидера, через Си Цзиньпина как бы сближается, познает, практически ощущает, что такое русская православная, вообще русская, российская цивилизация. Это означает, что народы друг друга лучше узнают, народы сближаются, это, конечно, влияет на геополитику, это и экономически, образовательно важно. Потому что российских студентов мало в Китае, китайских мало в России. Китайцы в основном в США учатся, да и российские тоже в Европу больше хотят ехать. Вот это сближение через образование, через гуманитарные связи, через СМИ позволяет двум обществам без указаний сверху на уровне стихийной субкультуры, молодежкой субкультуры, средних слоев сближаться и интегрироваться.

Примечание: При подготовке видеосюжета использовались материалы с сайта kremlin.ru

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