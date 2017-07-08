Путин на встрече с лидерами G20 подтвердил, что Россия не вмешивалась в выборы в США
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Гамбург, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на сессии саммита G20 заверил лидеров других стран, что Россия не вмешивалась в выборы в США, сообщила шерпа в G20 Светлана Лукаш.
Лукаш принимала участие в заседании. Представитель России рассказала, что Путин высказался по вопросам цифровой экономики, а также затронул тему якобы российского вмешательства в американские выборы.
«Президент Путин указал партнерам по «двадцатке» на отсутствие реальных доказательств этого и подтвердил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США», — говорится в сообщении Лукаш.