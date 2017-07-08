Российская экономика догонит европейскую в 2017 году — Силуанов

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Гамбург, 8 июля. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2017 году российская экономика достигнет динамики развития еврозоны. По его словам, далее необходимо продолжать движение к цели мировых темпов роста ВВП.

Как рассказал Силуанов журналистам на брифинге в кулуарах саммита G20, «в этом году мы как раз достигнем динамики развития экономики еврозоны, ну а в дальнейшем уже будем двигаться к повышению темпа роста до мировых».

Глава Минфина напомнил, что они в этом году составят 3,6% от ВВП.

Напомним, ранее Силуанов заявил, что министерство выступает за объединение на базе Фонда национального благосостояния Резервного фонда и ФНБ.

15 Фото. 15 Фотографий Global Look Press





