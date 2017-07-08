Макрон извинился перед Путиным за опоздание на встречу на G20

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Гамбург, 8 июля. Французский лидер Эммануэль Макрон принес президенту России Владимиру Путину извинения за опоздание на встречу, сославшись на затянувшиеся переговоры по климату на площадке G20, на что российский лидер ответил с присущим ему чувством юмора.

Сегодня глава государства Владимир Путин встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита стран «Большой двадцатки». Однако Макрон несколько задержался из-за затянувшихся переговоров по климату. Он принес свои извинения российскому лидеру.

Владимир Путин ответил на это с юмором, заметив, что «теперь климат будет лучше». Ранее Путин провел трехстороннюю встречу, кроме Эммануэля Макрона в ней принимала участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, обсуждение касалось урегулирования кризиса на Украине.