Путин после G20 отправится в Екатеринбург

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Москва, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин 9 и 10 июля проведет в рабочей поездке в Екатеринбурге. Там он примет участие в открытии международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

9 и 10 июля Путин совершит рабочий визит в Екатеринбург, где примет участие открытии международной промышленной выставки «Иннопром-2017».

Темой выставки в этом году станет «Умное производство». В мероприятии примут участие более 600 промышленных компаний из 17 стран; 95 государств направили на Урал представителей торгово-промышленных организаций. В качестве страны-партнера выставки в 2017 году выступила Япония.

Помимо выставки Путин посетит спорткомплекс «Дацюк-арена». Он был построен на деньги президентского гранта, который местная команда «Неоплан» получила за победу в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 году.