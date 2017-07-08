Вооруженный мужчина выстрелил в лицо подростку в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 8 июля. Житель Петербурга выстрелил из пневматического ружья в лицо подростку. Как стало известно, инцидент произошел утром на улице Марата в Центральном районе города.

Так, вооруженный мужчина по неизвестной причине направил дуло в лицо 17-летнему и произвел выстрел. В результате пуля задела мягкие ткани, молодого человека доставили в больницу. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия.

Отец пострадавшего сразу же обратился в полицию. Уже через несколько часов «стрелок» был задержан. Им оказался 27-летний безработный.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве гранаты в городе Жиздра Людиновского района в Калужской области погиб один ребенок, еще двое пострадали.