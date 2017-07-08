Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в центре Киева, есть жертвы
Происшествия
Вооруженный мужчина выстрелил в лицо подростку в центре Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вооруженный мужчина выстрелил в лицо подростку в центре Петербурга

    16:02  8 Июля 2017
    153

    Вооруженный мужчина выстрелил в лицо подростку в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 8 июля. Житель Петербурга выстрелил из пневматического ружья в лицо подростку. Как стало известно, инцидент произошел утром на улице Марата в Центральном районе города.

    Так, вооруженный мужчина по неизвестной причине направил дуло в лицо 17-летнему и произвел выстрел. В результате пуля задела мягкие ткани, молодого человека доставили в больницу. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия.

    Отец пострадавшего сразу же обратился в полицию. Уже через несколько часов «стрелок» был задержан. Им оказался 27-летний безработный.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

    Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве гранаты в городе Жиздра Людиновского района в Калужской области погиб один ребенок, еще двое пострадали.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #стрельба
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26 8 Июля 2017 1254
        Читать
        13:09
        Сегодня

        Петербург провожает в последний путь писателя Даниила Гранина
        12:25
        Сегодня

        Путин и Эрдоган в Гамбурге с глазу на глаз поговорили о Сирии — Песков
        11:21
        Сегодня

        Путин отметил роль Турции в урегулировании в Сирии
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе
        6:25
        Сегодня

        Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 4062

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        8891

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1517

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2817

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2249
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26   8 Июля 2017
        1235
        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        12:23   8 Июля 2017
        841
        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        12:15   8 Июля 2017
        942
        Трамп назвал «грандиозной» встречу с Путиным в Гамбурге

        Трамп назвал «грандиозной» встречу с Путиным в Гамбурге

        10:32   8 Июля 2017
        1077