Силуанов рассказал о намерении G20 эффективнее регулировать вопросы мигрантов

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Гамбург, 8 июля. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что лидеры стран «Большой двадцатки» обсуждают возможность заключения соглашений между государствами для регулирования вопросов, связанных с мигрантами.

По словам министра, говорится о важности различать беженцев и мигрантов, а также «заключать соглашения между странами, чтобы этот процесс был под контролем «двадцатки»».

Как отметил Силуанов, также велось обсуждение вопросов о создании на Африканском континенте необходимых социально-экономических условий, как и в регионах, генерирующих потоки беженцев.

Ранее глава Минфина РФ заявил, что участники саммита G20 напрямую не обсуждали вопрос санкций и экономических ограничений, однако косвенно затрагивали этот вопрос.