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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин встретился на полях саммита G20 в немецком Гамбурге со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, который, занимая свое кресло перед переговорами, сначала подтянул носки.

Сегодня глава государства Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Перед началом встречи французский лидер извинился перед Путиным за опоздание, сославшись на затянувшиеся переговоры по климату.

Перед тем, как занять свое место в кресле, Макрон подтянул носки. Затем он получил папку из рук представителя делегации своей страны и продемонстрировал полную готовность к диалогу с российским президентом.

Французские манеры: Макрон начал встречу с Путиным с подтягивания носков pic.twitter.com/ArNIRbKanr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 8, 2017