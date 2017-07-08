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G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге
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Путин и Меркель заинтриговали соцсети эмоциональным разговором на G20
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    Путин и Меркель заинтриговали соцсети эмоциональным разговором на G20

    16:00  8 Июля 2017  /обновлено: 16:00  08 Июля 2017
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    Путин и Меркель заинтриговали соцсети эмоциональным разговором на G20

    Вашингтон, 8 июля. В соцсетях обратили внимание на диалог между российским президентом Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора с российским лидером канцлер закатила глаза. 

    Журналистам удалось запечатлеть забавный момент: Путин, активно жестикулируя, что-то рассказывает Меркель, однако та, по-видимому, находит это не очень увлекательным и закатывает глаза. 

    В соцсетях ломают голову над тем, что такого мог сказать Путин, что вызвало у Меркель такую реакцию, передает RT

    «Где лучше всего прятать запасной ключ? Прыжок в высоту? Вертикальный взлёт?» — делятся предположениями обитатели Сети. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #меркель #g20
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