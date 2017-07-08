Путин и Меркель заинтриговали соцсети эмоциональным разговором на G20

В Избранное

Вашингтон, 8 июля. В соцсетях обратили внимание на диалог между российским президентом Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора с российским лидером канцлер закатила глаза.

Журналистам удалось запечатлеть забавный момент: Путин, активно жестикулируя, что-то рассказывает Меркель, однако та, по-видимому, находит это не очень увлекательным и закатывает глаза.

В соцсетях ломают голову над тем, что такого мог сказать Путин, что вызвало у Меркель такую реакцию, передает RT.

«Где лучше всего прятать запасной ключ? Прыжок в высоту? Вертикальный взлёт?» — делятся предположениями обитатели Сети.