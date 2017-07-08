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Помощь своим: почему США выгодны достигнутые договоренности по югу Сирии
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    Помощь своим: почему США выгодны достигнутые договоренности по югу Сирии

    16:06  8 Июля 2017
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    Помощь своим: почему США выгодны достигнутые договоренности по югу Сирии

    Как сообщил высокопоставленный представитель Государственного департамента США, Вашингтон и Москва достигли соглашения по карте линии соприкосновения конфликтующих сторон в южных провинциях Сирии: Деръа, Кунейтра, Сувейда.

    По его словам, сторонам необходимо будет предпринять дополнительные меры. В числе таких мер он назвал дополнительное размещение наблюдателей в этом районе.

    В пятницу в иорданской столице специалистами России, США и Иордании было завершено согласование меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. 9 июля с 12 часов по местному времени там начнет действовать режим прекращения огня, который будет при координации с США и Иорданией обеспечивать военная полиция РФ.

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) обратил внимание, что зона деэскалации создается в районе, где присутствуют оппозиционные сирийскому руководству силы — боевики, поддерживаемые Соединенными Штатами и Иорданией:

    «На территории Иордании, сопряженной с южной зоной деэскалации, существовали лагеря, где американские и иорданские советники тренировали оппозиционные сирийскому руководству силы — боевиков «Новой сирийской армии», впоследствии сменившей название на «Джейш Магавир ат-Таура». Эта группировка так же, как и другие оппозиционные формирования, находились, в том числе, на территории, где сейчас создается зона деэскалации. Формирование «Джейш Магавир ат-Тауру» Соединенные Штаты естественно террористическим не считают».

    Помощь своим: почему США выгодны достигнутые договоренности по югу Сирии

    По мнению эксперта, несмотря на то, что возможный консенсус между российской и американской стороной по созданию зоны деэскалации был достигнут, делать конкретные выводы рано.

    «Конкретно можно будет говорить, когда будет выработан меморандум, его детали, регламентирующие существование зоны деэскалации. Кроме того, пока непонятно, как будет действовать сирийское руководство в этом отношении, но насколько известно, правительство Башара Асада также одобрило соглашение о создании зон деэскалации на различных участках территории Сирии».

    Однако, по мнению нашего собеседника, нельзя считать, что Соединенные Штаты Америки, участвуя в такого рода договоренностях, перешли к политике мирного урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

    «Зона деэскалации создается в районе действий тех вооруженных группировок, которые действуют против Башара Асада. Создание зоны деэскалации пока находится в процессе, но она подразумевает, что военные действия на ее территории будут заморожены, а вооруженные группировки в этих условиях могут снабжаться и оружием, и новыми боевиками, готовиться к возможному продолжению военных действий. Они же не отказываются от своей цели — свержения Башара Асада».

    Помощь своим: почему США выгодны достигнутые договоренности по югу Сирии

    Поэтому эксперт говорит о необходимости выждать некоторое время, чтобы увидеть, как будет действовать зона деэскалации. Он также отметил, что зоны безопасности в различных районах Сирии неоднократно нарушались силами коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.  

    «США наносили воздушные удары по территориям в зонах деэскалации, не обращая внимания на то, что там по соглашениям должны действовать только российские ВКС».

    Исходя из названных причин, эксперт делает вывод о том, что достижение соглашений между США и Россией по созданию зон деэскалации в районе Кунейтры, Сувейды и Деръа не говорит о том, что  Соединенные Штаты Америки переменили свою позицию и приступили к политике мирного урегулирования сирийского конфликта:

    «Ни в коей мере, я так абсолютно не считаю. То есть данные договоренности — это, конечно, определенные шаги к созданию диалога или нахождения консенсуса, но Соединенные Штаты, я уверен, от своих целей не отказались. И возможно соглашение по южной зоне деэскалации — это только способ усилить те группировки, которые борются против Башара Асада».     

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #сирия #башар асад #перемирие #иордания #кунейтра #деръа #госдепартамент сша #сувейда #зона безопасности #новая сирийская армия #зона деэскалации #джейш магавир ат-таура
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