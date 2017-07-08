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Политика
G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге
Экономика
Силуанов рассказал о планах объединить ФНБ и Резервный фонд
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    Силуанов рассказал о планах объединить ФНБ и Резервный фонд

    15:38  8 Июля 2017
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    Силуанов рассказал о планах объединить ФНБ и Резервный фонд

    Гамбург, 8 июля. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что министерство выступает за объединение на базе Фонда национального благосостояния Резервного фонда и ФНБ. При этом он допустил инвестирование средств из объединенного фонда при условии достижения его объема уровня в 7% от ВВП РФ.

    По словам Силуанова, Фонд национального благосостояния служит источником для инвестирования в инфраструктурные проекты, так и для стабильной работы Пенсионного фонда, пенсионной системы.

    Как отметил министр, правительство РФ примет окончательное решение. 

    «Планируем это решение принять в весеннюю сессию парламента», — добавил Силуанов.

    Напомним, ранее глава Минфина РФ заявил, что участники саммита G20 напрямую не обсуждали вопрос санкций и экономических ограничений, однако косвенно затрагивали этот вопрос.

    Автор: Тимур Румянцев
    #силуанов
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