Силуанов рассказал о планах объединить ФНБ и Резервный фонд

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Гамбург, 8 июля. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что министерство выступает за объединение на базе Фонда национального благосостояния Резервного фонда и ФНБ. При этом он допустил инвестирование средств из объединенного фонда при условии достижения его объема уровня в 7% от ВВП РФ.

По словам Силуанова, Фонд национального благосостояния служит источником для инвестирования в инфраструктурные проекты, так и для стабильной работы Пенсионного фонда, пенсионной системы.

Как отметил министр, правительство РФ примет окончательное решение.

«Планируем это решение принять в весеннюю сессию парламента», — добавил Силуанов.

Напомним, ранее глава Минфина РФ заявил, что участники саммита G20 напрямую не обсуждали вопрос санкций и экономических ограничений, однако косвенно затрагивали этот вопрос.