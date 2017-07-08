Пальмира во времени и пространстве: колонну Зенобии воссоздали под Петербургом

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Санкт-Петербург, 8 июля. На выставке «Пальмира во времени и пространстве» была представлена копия колонны Зенобии, созданной по 3D-модели, посетители Царского села смогут увидеть пальмирский артефакт, а также фото разрушенной боевиками ИГ* колонны.

Археологи Института истории материальной культуры РАН показали широкой публике и коллеги Минкультуры в Царском селе копию пальмирской колонны Зенобии. Колонна представлена на выставке «Пальмира во времени и пространстве». Отметим, что уникальный памятник архитектуры был разрушен боевикам ИГ (группировка запрещена в России).

Посетителям покажут редкие фото Пальмиры, а также хронику разминирования культурного объекта. Известно, что исследователи из Петербурга в сентябре 2016 года побывали в сирийском городе с целью фиксирования масштаба разрушений и фотосъемки для воссоздания архитектурного комплекса с помощью технологий 3D-моделирования.

* Организация запрещена на территории РФ.