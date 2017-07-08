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Трагедия под Калугой: один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты
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    Трагедия под Калугой: один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты

    15:27  8 Июля 2017  /обновлено: 15:27  08 Июля 2017
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    Трагедия под Калугой: один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты

    Калуга, 8 июля. Трагический инцидент произошел в Калужской области: при взрыве гранаты в городе Жиздра Людиновского района погиб один ребенок, еще двое пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе управления СК РФ по региону.

    Согласно приведенным данным, 13-летний школьник нашел гранату в сарае своих родственников и захотел припугнуть своего приятеля. Граната сдетонировала в результате неосторожного обращения. Подросток скончался на месте, ранения получили еще двое детей в возрасте 14 и 10 лет.

    Правоохранители задержали 65-летнего местного жителя, который оказался причастен к незаконному хранению взрывчатого боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

    Как сообщает RT, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

    Напомним, ранее сообщалось, что тело шестилетнего ребенка из России, который пропал четыре дня назад в Северо-Казахстанской области, обнаружили местные жители у озера Улыколь.

    Автор: Тимур Румянцев
    #граната #калуга
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