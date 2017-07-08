ДТП с рейсовым автобусом произошло под Волгоградом, есть пострадавшие

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Волгоград, 8 июля. Рейсовый автобус столкнулся с «Газелью» в Волгоградской области, семь человек пострадали. Об этом сообщили в ОС ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 881-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись рейсовый автобус, следовавший из Волгограда в Елань, и грузопассажирская «Газель». По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Газелью», когда та притормозила.

На момент аварии в автобусе находилось 40 пассажиров, в том числе четверо детей. Семь человек, в том числе ребенок, ехали в «Газели».

Пострадали семь человек — их доставили в Иловлинскую центральную районную больницу.