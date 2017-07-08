Сирия сегодня: Дамаск и гость из ООН, театральный сезон в Алеппо, ИГ сдает Мосул

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Сирия, 8 июля. Стало известно о механизме перемирия на юго-западе. В Дамаск приехал важный гость из ООН — заместитель спецпосланника по Сирии. Обстановка в зонах деэскалации по уверениям России и Турции продолжает оставаться стабильной. В Алеппо в Доме актера прошел первый после окончания боевых действий спектакль. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Перемирие на юго-западе

После того как президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G-20 в Гамбурге утвердили соглашение о перемирии на юго-западе Сирии, в Госдепартаменте заговорили о первом шаге на пути к более полной договоренности о прекращении огня. В Вашингтоне подчеркнули: США вместе с Россией и Иорданией обсуждали соглашение последние несколько месяцев.

В основе американского понимания лежит мысль: каждая из сторон попытается использовать свое влияние на стороны конфликта в Сирии. Россия — на Дамаск и Тегеран, США и Иордания — на силы оппозиции. При этом понятно, что какие-то террористические группировки наверняка попытаются этому механизму помешать. Те же отряды «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в РФ), которые, как пообещали США, будут уничтожены на юго-западе.

При этом данное соглашение не исключает возможности введения подобных режимов тишины и в других частях Сирии в ближайшие недели и месяцы. Возможно, в этом поможет и размещение мониторинговой группы, которой можно доверять. Но пока что эта тема еще находится на стадии обсуждения.

Дамаск встречает гостя

Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи прибыл в Дамаск из Бейрута. В столице Сирии он проведет встречу с замглавой МИД республики Фейсалом Микдадом. На повестке — подготовка седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Уже завтра Рамзи вернется из Сирии в Женеву.

При этом Рамзи держит руку на пульсе: он положительно оценил готовность РФ и США объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии. Заместитель спецпосланника назвал это решение «шагом в верном направлении», который способствует политическому процессу.

Обстановка в зонах деэскалации

Россия и Турция оценили обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную. Наша сторона зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — семь.

«За сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хама — один, Латакия — два, Дамаск — четыре. Турецкая часть представительства зафиксировала семь нарушений в провинциях: Дамаск — пять, Эс-Сувейда — одно, Даръа — одно», — написано в документе.

В основном стрельба возникала в районах, которые подконтрольны боевикам ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) и «Джебхат ан-Нусра»*. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму тишины с отрядами вооруженной оппозиции в самых разных провинциях — от Алеппо и Идлиба до Хамы и Хомса.

Открытый театральный сезон в Алеппо

В Алеппо в Доме актера прошел первый после окончания боевых действий спектакль. Он собрал сотни зрителей, многие выступили в роли участников постановки. Открытие театрального сезона стало символом прихода в город мирной жизни. Население Алеппо уже не боится, что сюда скоро пожалуют новые боевики.

Спектакль представляет своеобразную вариацию на тему «Ромео и Джульетты», но с местным колоритом. По сюжету две семьи конфликтуют — ведь одна поддерживает Дамаск и сирийское правительство, а вторая критикует. Но в итоге любовь детей сглаживает все разногласия.

С начала июля в Алеппо стартовала обширная культурная программа. Помимо театральной премьеры город увидел и концерт воспитанников местных музыкальных школ. В центральном парке Алеппо они исполнили марши и мотивы популярных песен. За четыре года войны горожане от такого отвыкли.

Мосул почти освобожден

Силы безопасности Ирака сегодня ликвидировали 35 боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. Они пытались покинуть районы старого города в Мосуле, но наткнулись на правительственные войска.

«Наши силы по-прежнему двигаются вперед, чтобы освободить оставшиеся части старого города», — заявили в командовании. Уже совсем скоро власти могут объявить о полном освобождении Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.