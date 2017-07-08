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Сирия сегодня: Дамаск и гость из ООН, театральный сезон в Алеппо, ИГ сдает Мосул
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    Сирия сегодня: Дамаск и гость из ООН, театральный сезон в Алеппо, ИГ сдает Мосул

    17:22  8 Июля 2017
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    Сирия сегодня: Дамаск и гость из ООН, театральный сезон в Алеппо, ИГ сдает Мосул

    Сирия, 8 июля. Стало известно о механизме перемирия на юго-западе. В Дамаск приехал важный гость из ООН — заместитель спецпосланника по Сирии. Обстановка в зонах деэскалации по уверениям России и Турции продолжает оставаться стабильной. В Алеппо в Доме актера прошел первый после окончания боевых действий спектакль. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Перемирие на юго-западе

    После того как президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G-20 в Гамбурге утвердили соглашение о перемирии на юго-западе Сирии, в Госдепартаменте заговорили о первом шаге на пути к более полной договоренности о прекращении огня. В Вашингтоне подчеркнули: США вместе с Россией и Иорданией обсуждали соглашение последние несколько месяцев. 

    В основе американского понимания лежит мысль: каждая из сторон попытается использовать свое влияние на стороны конфликта в Сирии. Россия — на Дамаск и Тегеран, США и Иордания — на силы оппозиции. При этом понятно, что какие-то террористические группировки наверняка попытаются этому механизму помешать. Те же отряды «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в РФ), которые, как пообещали США, будут уничтожены на юго-западе.

    При этом данное соглашение не исключает возможности введения подобных режимов тишины и в других частях Сирии в ближайшие недели и месяцы. Возможно, в этом поможет и размещение мониторинговой группы, которой можно доверять. Но пока что эта тема еще находится на стадии обсуждения.

    В Гамбурге утвердили соглашение о перемирии на юго-западе Сирии

    Дамаск встречает гостя

    Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи прибыл в Дамаск из Бейрута. В столице Сирии он проведет встречу с замглавой МИД республики Фейсалом Микдадом. На повестке — подготовка седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Уже завтра Рамзи вернется из Сирии в Женеву.

    При этом Рамзи держит руку на пульсе: он положительно оценил готовность РФ и США объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии. Заместитель спецпосланника назвал это решение «шагом в верном направлении», который способствует политическому процессу.

    Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи

    Обстановка в зонах деэскалации

    Россия и Турция оценили обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную. Наша сторона зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — семь.

    «За сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хама — один, Латакия — два, Дамаск — четыре. Турецкая часть представительства зафиксировала семь нарушений в провинциях: Дамаск — пять, Эс-Сувейда — одно, Даръа — одно», — написано в документе.

    В основном стрельба возникала в районах, которые подконтрольны боевикам ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) и «Джебхат ан-Нусра»*. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму тишины с отрядами вооруженной оппозиции в самых разных провинциях — от Алеппо и Идлиба до Хамы и Хомса.

    Россия и Турция оценили обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную

    Открытый театральный сезон в Алеппо

    В Алеппо в Доме актера прошел первый после окончания боевых действий спектакль. Он собрал сотни зрителей, многие выступили в роли участников постановки. Открытие театрального сезона стало символом прихода в город мирной жизни. Население Алеппо уже не боится, что сюда скоро пожалуют новые боевики. 

    Спектакль представляет своеобразную вариацию на тему «Ромео и Джульетты», но с местным колоритом. По сюжету две семьи конфликтуют — ведь одна поддерживает Дамаск и сирийское правительство, а вторая критикует. Но в итоге любовь детей сглаживает все разногласия.

    С начала июля в Алеппо стартовала обширная культурная программа. Помимо театральной премьеры город увидел и концерт воспитанников местных музыкальных школ. В центральном парке Алеппо они исполнили марши и мотивы популярных песен. За четыре года войны горожане от такого отвыкли.

    Население Алеппо уже не боится, что сюда скоро пожалуют новые боевики

    Мосул почти освобожден

    Силы безопасности Ирака сегодня ликвидировали 35 боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. Они пытались покинуть районы старого города в Мосуле, но наткнулись на правительственные войска.

    «Наши силы по-прежнему двигаются вперед, чтобы освободить оставшиеся части старого города», — заявили в командовании. Уже совсем скоро власти могут объявить о полном освобождении Мосула.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Максим Вручный
    #сирия #алеппо #дамаск #игил #зоны деэскалации
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