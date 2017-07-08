ЛНР: ВСУ сорвали разведение сил у Станицы Луганской

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Луганск, 8 июля. Украинская сторона в очередной раз сорвала разведение сил у Станицы Луганской, несмотря на готовность ЛНР, подтвержденную сотрудниками миссии ОБСЕ, заявил полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Киев сорвал разведение сил и средств в Донбассе у блокпоста «Станица Луганская», сообщил представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего. Луганск неоднократно заявлял о готовности отвести вооружение данном районе согласно договоренностям при условии ответных действий украинской стороны.

Сотрудники миссии ОБСЕ подтвердили сигнал о готовности со стороны ЛНР сегодня для реализации рамочного соглашения на участке соприкосновения у Станицы. Однако ответа ВСУ не последовало, сообщил спикер Народной милиции Андрей Марочко.