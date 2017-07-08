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Новороссия
ЛНР: ВСУ сорвали разведение сил у Станицы Луганской
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 70 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 70 боеприпасов

    15:15  8 Июля 2017  /обновлено: 15:15  08 Июля 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 70 боеприпасов

    Луганск, 8 июля. Украинские военные выпустили более 70 боеприпасов по территории Луганской народной республики за минувшие сутки. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня.

    Согласно приведенным данным, украинские военные открывали огонь из зенитных установок, крупнокалиберных минометов, вооружения БМП, гранатометов различных видов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции армии ЛНР в районе населенных пунктов Калиново, Веселогоровка и Желобок.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона в очередной раз сорвала разведение сил у Станицы Луганской, несмотря на готовность ЛНР, подтвержденную сотрудниками миссии ОБСЕ

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #всу #донбасс #лнр
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