Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

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Киев, 8 июля. Украинские неонацисты снова прошли по Киеву маршем, напомнив европейской общественности, что «никакого фашизма на Украине нет». Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел на видео марш под нацистскими лозунгами, главным из которых был: «Памятай чужинец, тут господарь украинец!».

Марш был организован Всеукраинским националистическим объединением «Свобода» и всеукраинской националистической организацией «Сокол» в память о ее бывшем члене Мирославе Мисли, который ушел воевать в составе добровольческого батальона на Донбасс и был убит осенью 2016 года на Восточном фронте, когда пытался захватить мирный поселок Крымское в Луганской народной республике.

Маршрут мероприятия был анонсирован заранее и поддержан властями, включая полицию. Неонацисты прошли по улицам: Арсенальная площадь — ул. Грушевского — Крепостной переулок — ул. Институтская — ул. Крещатик (от Майдана Независимости до Европейской площади) — Владимирский спуск — ул. Сагайдачного — Контрактовая площадь.

Проходя мимо администрации президента на Банковой улице, ведущий мероприятия прокричал в микрофон: «Здесь находится резиденция так называемого президента Украины, предлагаю напомнить кто он такой», после чего толпа начала скандировать «Памятай чужинец, тут господарь украинец!». По ходу шествия националисты вспоминали про Бандеру — «Бандера приде — порядок наведе!». Не забывали и русских: «Москалей на ножи!».

Прохожие смотрели на происходящее равнодушно, в толпе зевак иногда было слышно «это фашисты идут».

Акция была приурочена ко дню рождения погибшего карателя. На Контрактовой площади националисты организовали памятный концерт.

Заметим, власть не только не запретила проведение националистической акции, но прямо поддержала ее. Полиция ограничила движение легкового транспорта по всему маршруту, кроме того, было запрещено движение самых популярных в Киеве автобусов: №24, №62 и №114. Ограничение вызвало недовольство горожан, однако выразилось оно лишь в гневных комментариях в социальных сетях.