Сирия: замспецпосланника ООН дал оценку соглашению о перемирии

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Дамаск, 8 июля. Готовность России и США объявить прекращение огня на юго-западе Сирии была положительно оценена заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи, сообщает Reuters.

«Это шаг в верном направлении, — передает агентство слова замспецпосланника. — Все это способствует политическому процессу».

Ранее сообщалось, что цель его визита связана с подготовкой к новому раунду переговоров по мирному урегулированию конфликта в САР, который состоится в Женеве.