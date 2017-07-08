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Гамбург, 8 июля. Двусторонние отношения между Россией и Францией готовы к переходу в новую фазу. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20.

Макрон отметил качество и интенсивность работы по вопросам, о которых стороны договорились во время визита российского президента во Францию.

«Поэтому я думаю, что теперь мы можем перейти к новому этапу, потому что мы оба увидели, что мы делаем то, о чем договорились», — резюмировал французский президент.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании российско-французского общественного форума, с идеей которого выступил Макрон.